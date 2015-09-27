باحثة عمانية تستفيد من مخلفات النفط وبعض الفواكه فى صناعة البلاط

توصلت باحثة عمانية من خلال دراستين علميتين أجرتهما لنيل درجة البكالوريوس والماجستير إلى إمكانية الاستفادة من مخلفات مصافى النفط بصناعة البلاط ومن نفايات بعض الفواكه بإنتاج غاز الميثان.

وفى حوار مع الباحثة العمانية المهندسة سهام بنت سعيد السيابية أجرته صحيفة الوطن العمانية اليوم قالت أن فكرة المشروع قامت على إعادة استخدام مخلفات مصافى النفط في صناعة البلاط الأسمنتى حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على مستوى العالم وحصلت فكرة المشروع على المركز الخامس عالميًا كأفضل مشروع من مجلة بريطانية متخصصة في البحوث العلمية وعلى المركز الثاني على مستوى السلطنة كأفضل مشروع حول الابتكارات الطلابية على مستوى السلطنة.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقليل تواجد مخلفات مصافي النفط في البيئة العمانية وما تسببة من مخاطر بيئية من خلال استغلالها في تصنيع منتج صديق للبيئة وإيجاد مصادر دخل اقتصادية وحماية البيئة العمانية من المخلفات الصناعية.

وأوضحت أنه وفق معايير دولية تبين أن منتج البلاط الأسمنتى صالح للاستهلاك حيث قامت الباحثة خلال مشروع دراستها بإنتاج وتصنيع 24 بلاطة بعد إدخال بعض المكونات إلى مخلفات المصافى ومن ثم كان الناتج بلاطًا أسمنتيًا يمكن استخدامه بشكل واسع حيث أجريت عليه فحوصًا وتبين أن كل البلاط صالح للاستخدام والمكونات التي استخدمت به أدت الى نتيجة ناجحة، وبعد إجراء عدد من التجارب تبين أن إعادة تصنيع هذه المخلفات مجدية اقتصاديًا بعد إجراء عدة تجارب.

وحول المشروع الثاني كيفية استغلال نفايات الفواكه والنفايات الدهنية الناتجة أثناء عملية معالجة المياه الملوثة في إنتاج غاز حيوى (غاز الميثان) والذي موله مجلس البحث العلمي قالت المهندسة سهام بنت سعيد السيابية إن هذا المشروع يعتمد على الاستفادة من المخلفات العضوية ويركز على كيفية استغلال المخلفات العضوية في إنتاج طاقات بديلة عن النفط والغاز.

واستخدمت الباحثة ثلاثة أنواع من الفواكه فى البحث وهى (التفاح والرمان والبطيخ) حيث أشارت إحصائيات معتمدة من سوق الموالح المركزى للخضراوات والفواكه إلى أنه خلال (عامى 2013 ـ 2014م) أن هذه الأنواع الثلاثة من الفواكه هى من أكثر الفواكه التي يتم رميها في المرادم.