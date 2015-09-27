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السعودية: قدمنا أكثر من 115 مليار دولار مساعدات خلال أربعة عقود

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السعودية: قدمنا أكثر من 115 مليار دولار مساعدات خلال أربعة عقود السعودية: قدمنا أكثر من 115 مليار دولار مساعدات خلال أربعة عقود
أعلنت المملكة العربية ، أنها قدمت خلال الأربعة عقود الماضية مساعدات تزيد عن 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة.

وقال وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، فى كلمة المملكة فى اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب الذى عُقد أمس السبت، بحضور عدد من قادة دول العالم فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ورأسه الرئيس الصينى شى جين بينج، ونقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاحد"، إن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدعونا إلى التعاون الجاد، فى سبيل إيجاد مناخات مناسبة لبناء علاقات سلمية ومتوازنة بين الدول، أساسها احترام الشرعية الدولية على نحو يكفل العدل، ويرسخ الثقة المتبادلة"..

وأضاف " إن اجتماعنا هذا يضم دولاً غنية بتنوعها العرقى والثقافي، وتمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة، إضافة إلى العديد من الكنوز الحضارية الثرية التى كانت رافداً مساهماً فى تشكيل الإرث الحضارى العالمى على مدى ألاف السنين".

وأوضح الجير أن المملكة تعد واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية فى العالم، مشيرا إلى أن السعودية تبوأت العام الماضى المرتبة السادسة طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة

وأعلن الجبير أن المملكة قدمت خلال الأربعة عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة فى مختلف أرجاء العالم ، وهذا يعكس اهتمام المملكة فى دعم التنمية فى العالم.

وأعرب عن التطلع بأمل كبير إلى أن ترسخ نتائج الاجتماع الحوار والتعاون ، متمنياً أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه.

وشارك فى الاجتماع قادة دول الصين ، ومصر ، وبنجلاديش ، ورؤساء ووزراء عدد من البلدان ، كما شارك فيه منظمات وهيئات دولية وإنسانية.
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مصر 365

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