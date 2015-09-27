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توتي يعاني من إصابة عضلية بالفخذ الأيمن

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توتي يعاني من إصابة عضلية بالفخذ الأيمن توتي يعاني من إصابة عضلية بالفخذ الأيمن

(إفي): أفاد نادي روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي خضوع قائده فرانشيسكو توتي لفحوصات طبية أكدت معاناته من إصابة عضلية بالفخذ الأيمن.

وتعرض توتي لمشكلات خلال لقاء روما وكاربي في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الذي انتهى بفوز فريقه على أرضه بملعب الأوليمبيكو 5-1.

ولم يشارك توتي، الذي صنع الهدف الرابع للمصري محمد صلاح، في المباراة أكثر من عشر دقائق حيث غادر الملعب (ق56) بعدما كان قد حل محل إدين دزيكو في الشوط الثاني.

وأوضح النادي الإيطالي أن توتي سوف يخضع للفحوصات مرة أخرى في غضون عشرة أيام لتحديد مدى الإصابة ومدة التعافي.

وعند خروجه من النادي، أجاب توتي على سؤال وسائل الإعلام عما إذا كانت إصابته ستبعده نحو شهر عن الملاعب، قائلا بابتسامه على وجهه "ربما ثلاثة أو أربعة".

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