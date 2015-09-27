تقرير - ريال مدريد وبرشلونة يريدان نجمي تشيلسي وليفربول

ذكرت صحيفة (صنداي تايمز) الإنجليزية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يريدان التعاقد مع لاعبي فريقي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين.

وكشفت الصحيفة رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في التعاقد مع البلجيكي إدين أزار الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي الذي توج فيه باللقب مع تشيلسي.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة بطل أوروبا فريق برشلونة في انتداب اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الذي ينشط حاليا في ليفربول.

وكان ريال مدريد قد انتدب أغلى لاعبين في تاريخ كرة القدم من الدوري الإنجليزي حين تعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد عام 2009 مقابل 94 مليون يورو وجاريث بيل من توتنام عام 2013 مقابل 100 مليون يورو.