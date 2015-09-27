تعرف على المباريات التي يغيب عنها ميسي .. قمة البرازيل والكلاسيكو في خطر

أعلن برشلونة عن غياب ليونيل ميسي نجمه الأرجنتيني لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به في أربطة الركبة بمباراة لاس بالماس بالدوري الإسباني. فما هي المباريات التي يغيب عنها.

عودة ميسي ستكون قبل المواجهة التي ينتظرها الجميع ضد ريال مدريد.

ولكن على الرغم من ذلك يبقى أمر مشاركة ليو ميسي أمام ريال مدريد في الكلاسيو بمحل شك نظرا لموعد المباراة المقرر يوم 22 نوفمبر أي في نفس الأسبوع الذي من المفترض أن يشهد عودة ميسي.

فهل عندما يأتي موعد الكلاسيكو سيكون ميسي قد تعافى بشكل كلي من الإصابة؟ هنا أمنيات جماهير برشلونة تظهر ودعوات جماهير ريال مدريد تكثر.

المنتخب

مع المنتخب الأرجنتيني، سيغيب ميسي عن مباراتي الإكوادور وباراجواي يومي 8 و13 من شهر أكتوبر في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018 بروسيا.

بينما ستكون مشاركته أمام البرازيل وكولومبيا في شهر نوفمبر محل شك كبير.

برشلونة

معع برشلونة، ميسي سيغيب عن مباراتي دوري أبطال أوروبا.

ضد باير ليفركوزين الألماني وضد باتي بوريسوف في دوري الأبطال يومي 29 سبتمبر و20 أكتوبر.

في الدوري برشلونة سيرحل مواجهة سيفيليا بدون ميسي.

ثم يستضيف برشلونة كلا من رايو فاليكانو وإيبار بعدها يرحل الفريق لمواجهة خيتافي.

ثم القمة ضد فياريال قبل أن يأتي موعد الكلاسيكو والذي قد يبدأ بدون تواجد ليونيل ميسي مع برشلونة.