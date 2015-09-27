بعد إصابة توتي .. روما يصدم جماهيره بإعلان مدة غياب دجيكو

أعلن روما الإيطالي غياب إدين دجيكو المهاجم الصربي عن الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفوز على كاربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

إصابة دجيكو ستبعده عن مباراتي باتي بورسيوف وباليرمو بالإضافة لمباراتي منتخب البوسنة أمام ويلز وقبرص في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 في فرنسا وربما يكون حاضرا في مباراة إمبولي المقرر لها يوم 17 مش شهر أكتوبر القادم في بطولة الدوري.

من ناحية أخرى تأكد غياب القائد فرانشيسكو توتي عن الفريق لمدة شهر هو الأخر بسبب الإصابة في المباراة ذاتها، وسيجري اللاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 كشف طبي جديد بعد 10 أيام لتحديد موعد عودته للملاعب.

لتتوالى الصدمات على جماهير روما في يوم واحد بخسارة الملك توتي والرائع دجيكو.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 11 نقطة ومتخلفا عن إنتر ميلان في الصدارة بفارق 4 نقاط.

وكان فريق الذئاب قد نجح في تحقيق انتصار كبير على كابي بخماسية مقابل هدف. في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح لهدفه الثالث على التوالي بقميص روما. (شاهد كل ما قدمه صلاح).