مارسيليا يخسر مباراته الرابعة في الدوري وينتظر المواجهة الأصعب

(إفي): سقط مارسيليا على أرضه الأحد بخسارته أمام ضيفه أنجيه بهدفين لواحد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتتعمق أزمة مارسيليا بهذه الخسارة، الرابعة له هذا الموسم، مع مدربه الجديد، الإسباني ميتشل، الذي لايزال يبحث عن استقرار النتائج والعودة للمنافسة على القمة، كما حدث الموسم الماضي مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

تقدم الضيوف بهدفين على ملعب فيلودروم عبر توماس مانجاني من ركلة جزاء (ق38) ورومان توماس (ق69)، قبل أن يقلص البلجيكي ميشي باتشواي النتيجة لمارسيليا (ق79) من ركلة جزاء أخرى، لكن الدقائق المتبقية لم تكن كافية لصاحب المركز الرابع الموسم الماضي لتدارك النتيجة.

وتجمد رصيد مارسيليا عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما ارتقى أنجيه للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، ليبقى على بوابة المربع الذهبي، حيث يبتعد فقط بفارق الأهداف خلف رين وستاد ريمس، صاحبي المركزين الثالث والرابع تواليا.

وتنتظر مارسيليا مباراة في غاية الصعوبة الأسبوع القادم أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، على ملعب حديقة الأمراء.

ويتصدر البي إس جي الجدول برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين.