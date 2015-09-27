المرشح علي الظنحاني يستعرض أهم نقاط برنامجه الانتخابي

افتتح المرشح علي عبدالله بن إعلي الظنحاني مساء أمس مقره الانتخابي وذلك بمنطقة الغرفة بدبا الفجيرة، بحضور عدد من الشخصيات المعروفة والمؤثرة في المجتمع، إلى جانب عدد من المدعوين للحديث عن التجربة الانتخابية في الدولة، وما شهدته من تطورا كبيرا.

وتحدث الظنحاني عن برنامج الانتخابي والذي يتعلق بالشأن العام المحلي في الدولة وإمارة الفجيرة والذي ينطلق من صميم تخصصه في المجال البيئي عبر رفع قدرات أصحاب المهن التقليدية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، وزيادة الدعم في القطاعات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، حيث وضع له شعار « ميثاقنا رفعة الوطن والمواطن » وهو الشعار الذي سيعمل عليه رفع قدرة حال وصوله إلى المجلس الوطني. كما شرح برنامجه والذي يرتكز على أربعة محاور في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعمل وقضايا المرأة.

وقام الظنحاني بمناقشة الأهالي والتحاور معهم حول هذا البرنامج والحصول على مقترحاتهم وآرائهم بهذا الخصوص ليكون واقعيا ومعبرا بصدق عن هذه التطلعات.

وكان المرشح الظنحاني قد دشن حملته الانتخابية من خلال الاطلاع على أوضاع المنطقة ومعرفة متطلبات المنطقة الضرورية والمطالب التي تمس المواطنين بشكل مباشر وعدم إغفال الدور التشريعي والرقابي للمجلس.وتضمنت زيارات ميدانية وتواصلا مباشرا مع الناخبين والناخبات.