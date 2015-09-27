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صورة – صلاح يقود هجوم التشكيل الأفضل في الأسبوع الإيطالي

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صورة – صلاح يقود هجوم التشكيل الأفضل في الأسبوع الإيطالي صورة – صلاح يقود هجوم التشكيل الأفضل في الأسبوع الإيطالي

اختارت الجماهير الإيطالية المصري محمد صلاح في خط هجوم التشكيل الأفضل في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

صلاح سجل في شباك سامبدوريا في الجولة الخامسة من الدوري. ولكن روما يسقط في فخ الهزيمة 2-1.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير الإيطالية اختارت محمد صلاح في تشكيل الأفضل بالجولة الخامسة من الدوري.

اختيارات نشرها الموقع الرسمي للدوري الإيطالي وشهد تواجد ماريو بالوتيللي مهاجم ميلان وفيليبي أندرسون مهاجم لاتسيو في خط الهجوم بجوار صلاح.

مع تواجد فيليبي ميلو لاعب إنتر وميراليم بيانيتش لاعب روما و جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان في خط الوسط.

في الدفاع ظهر أسم ماركوس ألونسو لاعب فيورنتينا وكريستيان زاباتا لاعب ميلان وجاري ميديل لاعب إنتر وبرونو بيريز لاعب تورينو.

بينما يأتي ديجو لوبيز في حراسة مرمى الفريق الأفضل في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ونجح صلاح في التشجيل من جديد بقميص روما وهذه المرة في شباك كابي بالجولة السادسة من المسابقة. (شاهد ملخص ما قدمه صلاح في الجولة السادسة).

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