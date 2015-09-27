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رئيس بعثة الحج: تحركات إخوانية لتحريض أهالى ضحايا منى وسنواجهها بحزم

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رئيس بعثة الحج: تحركات إخوانية لتحريض أهالى ضحايا منى وسنواجهها بحزم رئيس بعثة الحج: تحركات إخوانية لتحريض أهالى ضحايا منى وسنواجهها بحزم
أكد رئيس بعثة الحج د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيواجه مزايدة الإخوان بحادث التزاحم فى رمى الجمرات لكونها تتعمد "تسخين" الناس لإثارة القلاقل داخل وخارج من قبل العناصر المأجورة، وتابع أن حقوق الناس سوف تؤدى إليهم ومن حقهم اللجوء إلى القضاء لكن المزايدة لا محل لها، معلنا رصد تحركات إخوانية تحفز أهالى المضارين فى الحدث.

وقال رئيس بعثة الحج: ما كان لأحد أن يستطيع قيادة المشهد بالسعودية وحده ولولا الروح الوطنية لما استطعنا تجاوز الحدث، مضيفا أن عمل البعثة هو الحفاظ على حق وكرامة المواطن المصرى فى ضوء القوانين والمواثيق الدولة وعلاقات للبلدين وبطريق دبلوماسى.

وأضاف رئيس البعثة خلال مؤتمر صحفى له بفندق مكارم أجياد فى مكة بالمملكة العربية ، أن مصر والسعودية بلدين تتميزان بقيادات حكيمة ووطنية وكلاهما ضمانة لحقوق مواطنى البلدين، مضيفا أن الكلام عن تعويضات الوفيات والمصابين ليس وقته لكن لن تضيع حقوق وخاصة من جانب الشركات فى شأن الحجاج.

وأشار رئيس البعثة، إلى أن البعثة لن تخالف الواقع ولن تخالف ضميرها لأنه لن ينفعها أحد عند الله، مؤكدا أن الكذب لتجميل الواقع لن يؤدى إلا إلى فقدان الثقة وافتضاح كذبه، مضيفا أن أى تجاوز أو مزايدة سوف يواجه بحزم لكونه منتقص للوطنية لكونه يقوم باللعب بعواطف الناس والمتاجرة بها من قبل المغرضين الخائنين.

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مصر 365

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