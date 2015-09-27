"القاهرة للتنمية" يعيد نشر ورقة مبسطة بعنوان "كيف تحررين محضر تحرش"

أعاد مركز القاهرة للتنمية نشر ورقة مبسطة بعنوان "كيف تحررين محضر تحرش"، وذلك حتى تستطيع كل امرأة أو فتاة تعرضت للتحرش أن تقوم بحماية نفسها وتحافظ على حقها القانونى.

وتتضمن الورقة خطوات تحرير المحضر، والتى تبدأ بمحاولة الإمساك بالمتحرش، وطلب المساعدة من المحيطين وسؤالهم عن إمكانية مساعدتهم من خلال الإدلاء بشهادتهم عن الواقعة، ثم الذهاب إلى أقرب قسم شرطة- التابع للحادث- حيث تطلب المجنى عليها من أحد الضباط تحرير محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بها فى الطريق العام.

وأوضحت الورقة الصادرة عن مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أنه عند تحرير المحضر سيتم سؤال المجنى عليها بعض الأسئلة، منها: "ما اسمك، وهل معكِ إثبات شخصية، ومحل الإقامة، وهل أمسكتى بالمتحرش، وأين المتحرش الجانى، وهل هناك شهود عيان على الواقعة من المتواجدين أثناء الواقعة، وكيف حدث التحرش، وأين وقع".