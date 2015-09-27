بعثة الحج:رفع بصمات الجثث المجهولة للحجاج للتعرف على المفقودين خلال أسبوع

أعلنت بعثة الحج الرسمية أنه يجرى مناظرة الأهالى للجثث المجهولة للتعرف على ذويهم، وأنه يلى ذلك خلال أسبوع رفع بصمات الجثث المجهولة وتصويرها للتعرف عليها وتوضيح المجهولين والمفقودين.

وقال رئيس بعثة الحج د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن نظام الحج هذا العام أفضل فى التنقلات، حيث كانت السعودية تجبر البعثات على السير على الأقدام قبل المشاعر بأكثر من كيلو متر وتم تلاشيه.

وأضاف رئيس البعثة خلال مؤتمر صحفى له بفندق مكارم أجياد فى مكة بالمملكة العربية السعودية، أن العام الحالى شهد جودة فى الخدمات عن الأعوام السابقة.

وأكد السفير عادل الألفى القنصل المصرى بالسعودية، أن القنصلية المصرية تواصل عملها على مدار العام كله وخاصة خلال بعثات الحج فى تقديم كافة الإجراءات.

وأضاف القنصل المصرى، خلال مؤتمر لبعثة الحج بفندق مكارم أجياد بمكة مقر بعثة الحج المصرية، أن هناك بعض المتعلقات تبقى للمتابعة بعد موسم الحج، لافتا إلى أن دور القنصليات بالخارج هو تذليل العقبات، مضيفا أن بعض الأمور الصغيرة لا يمكن تدخل القنصلية فيها حتى لا يتدنى دورها أمام الجانب السعودى.

ومن جانبه قال اللواء سيد ماهر رئيس بعثة حج وزارة الداخلية، أن وزارت الداخلية والخارجية و الصحة شكلوا غرف عمليات لتفقد المستشفيات لكتابة الإصابات والوفيات.

وأضاف ماهر، أنه يجرى مناظرة الأهالى على الجثث المجهولة للتعرف على ذويهم، حيث يلى ذلك خلال أسبوع رفع بصمات الجثث المجهولة وتصويرها للتعرف عليها وتوضيح المجهولين والمفقودين.

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