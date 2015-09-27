للعام الثالث على التوالى.. استمرار منع "الفيزون" و"الشورت" بالجامعات

تستمر إدارات الجامعات فى مصر وخاصة جامعات القاهرة الكبرى فى منع دخول الطلاب من مرتدى "الشورت" والطالبات المرتديات لـ"الفيزون" من دخول الحرم الجامعى، وذلك للعام الثالث على التوالى، حيث وصفت إدارات الجامعات هذه الملابس من قبل بـ"غير اللائقة".

وتتجه إدارات الجامعات بالعام الجديد لاستراتيجية جديدة وهى التوسع فى الأنشطة الطلابية وحسن التواصل مع الطلاب من خلال عمداء الكليات والأساتذة، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسى لرؤساء الجامعات بحسن التواصل مع الطلاب خلال العام الجديد.

وأعلنت إدارات الجامعات أيضا، الاستمرار فى الإجراءات الأمنية المعهودة خلال العامين الماضيين بالتفتيش الكامل لكل الذين يدخلون الحرم الجامعى، مطالبة كل طلاب الجامعات وخاصة الطلاب المستجدين بحسن اتباع تعليمات الأمن الإدارى حتى لا يدخلون فى مشادات مع أفراد الأمن، مؤكدة أنه تم التنبيه على إدارة الأمن بعدم دخول سيارات الطلاب، وتفتيش جميع السيارات التى تدخل الحرم الجامعى حتى وإن كانت سيارات رؤساء الجامعات أنفسهم.