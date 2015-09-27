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المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: الدراسة فى موعدها غدا الاثنين

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المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: الدراسة فى موعدها غدا الاثنين المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: الدراسة فى موعدها غدا الاثنين
قال هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، لـ "اليوم السابع" إن الدراسة ستبدأ فى موعدها غدا الاثنين، ولن يتم تأجيلها، موضحا أن المديريات استعدت وتم اتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال الطلاب.

الجدير بالذكر أن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قرر تأجيل الدراسة بمدارس الشيخ زويد ورفح، حتى يوم 10 أكتوبر القادم، لحين انتهاء أعمال الصيانة، كما أنها ستنتظم غدا بباقى مدارس المحافظة وهى العريش وبئر العبد والحسنة ونخل.
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