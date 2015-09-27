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بالفيديو.. كتالونيون يطردون شابا يحمل علم إسبانيا باستفتاء انفصال المقاطعة

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بالفيديو.. كتالونيون يطردون شابا يحمل علم إسبانيا باستفتاء انفصال المقاطعة بالفيديو.. كتالونيون يطردون شابا يحمل علم إسبانيا باستفتاء انفصال المقاطعة
قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن الكتالونيين الذين يرغبون فى استقلال كتالونيا طردوا شابا إسبانيا يرفع العلم الإسبانى فى الانتخابات الإقليمية اليوم، والتى ستحسم أمر استقلال كتالونيا، وطُرد من لجنة الاقتراع بمدرسة يسوع الطفل فى برشلونة ورددوا صيحات الاستقلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر استمر لبضع دقائق، بسبب هذا الشاب الذى يحمل العلم الإسبانى، فى حين أن هناك الكثير من الناس الذين قاموا برفع الأعلام واللافتات التى تطالب بالاستقلال.

وقام الكتالونيون بدفع الشاب الإسبانى للخروج من الغرفة وقاموا بترديد صيحات الاستقلال، وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات الكتالونية منظمة ولكنههم يطردون كل ما يحمل العلم الإسبانى.

وتضم كتالونيا 7.5 ملايين نسمة من أصل عدد سكان إسبانيا الذين يبلغون 46,4 مليون، وهذا ما يجعل منها المنطقة الثانية من حيث عدد السكان بعد الأندلس (8.4 ملايين) وقبل مدريد (6.3 ملايين)، ويتحدث حوالى 73% من سكانها اللغة الكتالونية و14,5% هم من الأجانب، وأكثر من ثلثى الكتالونيين لديهم على الأقل جد مولود خارج المنطقة.

ويرأس الكتالونية المنتهية ولايتها القومى اليمينى ارتور ماس، وتحالف "معا من أجل النعم" المؤلف من حزبه (اللقاء الديموقراطى الكتالونى)، واليسار الجمهورى لكتالونيا، ومنظمات مطالبة بالاستقلال، وترشيح الوحدة الشعبية، (يمين متطرف مطالب بالاستقلال)، قد يحصل على الأكثرية المطلقة من المقاعد، أى أكثر من 68 من 135 مقعدا، كما تفيد الاستطلاعات الأخيرة للرأى.

ويحل حزب كيودادانوس لليمين الوسط الذى تأسس فى 2006 فى كتالونيا ويعارض الانفصال، فى المرتبة الثانية، أمام لائحة "كتالونيا، نعم هذا ممكن" التى تضم حزب بوديموس الاشتراكى المتطرف، ويأتى الاشتراكيون والحزب الشعبى (يمين) اللذان يتوليان الحكم فى إسبانيا حاليا، فى المرتبتين الرابعة والخامسة.

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مصر 365

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