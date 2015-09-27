إحباط تسلل 31 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 31 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأحد، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 31 متهما بالتسلل وهم 1 من الإسكندرية و1 من سوهاج و26 من المنيا و3 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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