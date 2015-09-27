إحباط تسلل 31 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 31 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأحد، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 31 متهما بالتسلل وهم 1 من الإسكندرية و1 من سوهاج و26 من المنيا و3 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
>- إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
- إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى