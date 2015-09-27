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إلغاء الجولة الحرة للاعبين في جنوب إفريقيا .. وتدريبات خاصة لثنائي الأهلي رغم الراحة

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إلغاء الجولة الحرة للاعبين في جنوب إفريقيا .. وتدريبات خاصة لثنائي الأهلي رغم الراحة إلغاء الجولة الحرة للاعبين في جنوب إفريقيا .. وتدريبات خاصة لثنائي الأهلي رغم الراحة

يرى فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي التونسي أنه قادرا على تحقيق فوز جيد أمام ضيفه الزمالك الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحذر المدرب التونسي القدير فريقه من بطل مشيرا إلى افتقاده للعديد من العناصر الأساسية قبل المباراة المقامة على الاستاد الأوليمبي بمدينة سوسة.

وأكد البنزرتي أن فريقه "قادر على تحقيق فوز مريح قبل مباراة الإياب في القاهرة رغم قوة المنافس المرتفعة معنوياته بعد فوزه بالكأس المحلية على حساب الأهلي".

وأوضح مدرب منتخب تونس السابق في تصريحات نشرتها صحيفة (الشروق) التونسية أن "المهمة ستكون صعبة بسبب الغيابات البارزة في الهيكل الأساسي".

وأكد البنزرتي أنه "متفائلا لكن بحذر" وأن المباراة الأخيرة التي تغلب فيها في الدوري برباعية دون رد على اتحاد بن فردان "كانت مجالا لتجربة بعض العناصر التي ستعوض الأساسيين الغائبين عن المباراة".

ويفتقد بطل كأس تونس لخدمات الثلاثي زياد بوغطاس ومحمد أمين بن عمر والخليل بانجورا أمام الزمالك.

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