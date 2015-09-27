اتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب زامبيا وافق على مواجهة مصر ولكن

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري موافقة منتخب زامبيا "شفويا" على مواجهة مصر في لقاء ودي بالإمارات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الفائز من منتخب تشاد ومنتخب سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وعن استعدادات المنتخب قال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com: "المنتخب سيواجه منتخب السنغال وديا في دبي في الثامن من شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف "كذلك وافق منتخب زامبيا على مواجهة مصر يوم 11 في نفس الشهر".

وأوضح "ولكن حتى الآن موافقة منتخب زامبيا موافقة شفوية وليست رسمية. لم يصل إلينا التأكيد الرسمي حتى الآن".

وأشار ثروت سوليم لتحمل الشركة الراعية تكليف منتخب مصر ومنتخب زامبيا في حالة إقامة المباراة.