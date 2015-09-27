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بعد الخسارة من أورلاندو.. هل يجيد الأهلي تاريخيا العودة في النتيجة

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بعد الخسارة من أورلاندو.. هل يجيد الأهلي تاريخيا العودة في النتيجة بعد الخسارة من أورلاندو.. هل يجيد الأهلي تاريخيا العودة في النتيجة

خسر الأهلي بهدف دون رد أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية السبت وأصبح لزاما عليه العودة في النتيجة.

ويجب على الأهلي الفوز إيابا في كي يصل المحطة الأخيرة في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي على حساب سيوي سبور الإيفواري.

ويبقى السؤال هل يجيد الأهلي تاريخيا العودة في النتيجة بعد التأخر ذهابا أمام منافسيه في الأدوار الإقصائية؟

الإجابة نعم. الأهلي قادر على ذلك أمام فريق القراصنة. فقلبه للنتيجة على منافسه ليس غريبا عليه.

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تأخر الأهلي ذهابا في البطولات القارية أمام منافسيه في العقدين الأخيرين 9 مرات فقط. استطاع الفوز والتأهل للمرحلة التالية 6 مرات وخسر فقط في 3.

وعندما خسر المارد الأحمر ذهابا بهدف دون رد نجح في الفوز إيابا والتأهل 3 مرات من أصل 5.

وخسر الأهلي بصعوبة في آخر مواجهة تلقى فيها الهزيمة بهدف دون رد ذهابا حين تفوق على المغرب التطواني بنفس النتيجة إيابا في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا هذا العام قبل أن يتأهل الأخير بركلات الترجيح.

ويستعرض FilGoal.com المواجهات التسع في التقرير التالي.

دور الـ16 من دوري الأبطال 2015: خسر بهدف دون رد وفاز بنفس النتيجة إيابا قبل أن يودع بركلات الترجيح أمام المغرب التطواني.

نهائي الكونفدرالية 2014: خسر بهدفين لهدف قبل أن يحرز المخضرم عماد متعب هدف الفوز إيابا على سيوي سبور الإيفواري.

دور الـ من دوري الأبطال 2014: خسر من أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد وخسر إيابا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدفين ليودع البطولة وينتقل للمشاركة في الكونفدرالية.

دور الـ32 من دوري الأبطال 2014: خسر بهدف دون رد وفاز بنفس النتيجة إيابا على يانج أفريكانز التنزاني قبل أن يتأهل بركلات الترجيح.

دور الـ16 من دوري الأبطال 2012: خسر بهدف دون رد أمام مالي قبل أن يحرز الساحر محمد أبو تريكة ثلاثة أهداف في لقاء العودة الذي انتهى 3-1.

دور الـ16 من دوري الأبطال 2010: خسر بهدفين دون رد أمام الاتحاد الليبي قبل أن يفوز إيابا بثلاثة أهداف دون مقابل حين أحرز المدفعجي شهاب الدين أحمد الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

دور الـ32 من دوري الأبطال 2010: خسر بهدف دون رد أمام جانرز الزيمبابوي قبل أن يفوز إيابا بهدفين دون مقابل.

دور الـ16 من دوري الأبطال 2008: خسر بهدفين لهدف أمام بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي قبل أن يفوز إيابا 2-صفر.

دور الـ8 لكأس الاتحاد الإفريقي 2003: خسر بأربعة أهداف دون رد أمام رينجرز النيجيري وانتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

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