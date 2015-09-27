التشكيل – باسم مرسي يقود هجوم الزمالك ضد النجم الساحلي .. وعودة الشناوي

يقود باسم مرسي هجوم نادي الزمالك في مواجهة النجم الساحلي بنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويعود أحمد الشناوي من جديد لحراسة مرمى الزمالك بعدما غاب لثلاث مباريات.

ويلعب حازم إمام كظهير أيمن بعد غياب أحمد توفيق.

وفيما يلي تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: حمادة طلبة – محمد كوفي – علي جبر – حازم إمام.

الوسط: أيمن حفني – عمر جابر – طارق حامد – معروف يوسف – محمود عبد المنعم كهربا.

الهجوم: باسم مرسي.