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في الجول يكشف كواليس ما بعد هزيمة الأهلي .. غضب ' ثلاثي ' لمبروك وظاهرة جديدة

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في الجول يكشف كواليس ما بعد هزيمة الأهلي .. غضب ' ثلاثي ' لمبروك وظاهرة جديدة في الجول يكشف كواليس ما بعد هزيمة الأهلي .. غضب ' ثلاثي ' لمبروك وظاهرة جديدة

كيف كان حديث فتحي مبروك للاعبي الأهلي عقب الخسارة أمام أورلاندو؟ وكيف كانت ردة فعل علاء عبد الصادق؟ FilGoal.com يكشف كواليس ما دار في جنوب إفريقيا.

الأهلي خسر بهدف مقابل لاشيء أمام أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الأهلي أراضي جنوب إفريقيا مساء يوم الأحد على أن تصل القاهرة في الساعات المبكرة يوم الاثنين ويبدأ بعدها الفريق من يوم الثلاثاء الاستعدادا لمواجهة الإياب ضد أورلاندو.

ولكن قبل ذلك كيف استقبل علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة تلك الهزيمة؟ وماذا دار خلف الكواليس بين فتحي مبروك ولاعبي الفريق؟ FilGoal.com يكشف.

فتحي مبروك وجه هجوما شديدا على ثلاثي الفريق محمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب بسبب الهزيمة.

وألقى مبروك اللوم بالكامل على الثلاثي محملهم مسؤولية الهزيمة أمام أورلاندو 1-0.

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ظاهرة لأول مرة

على الجانب الأخر ظهرت ظاهرة جديدة لما تحدث من قبل.

علاء عبد الصادق يغضب بشدة على كل لاعبي الفريق ويوجه لهم اللوم واحد تلو الأخر.

ولم يحدث من قبل أن غضب عبد الصادق ووجه اللوم على كل لاعبي الفريق على الرغم من الخسائر السابقة.

ويأتي غضب عبد الصادق نظرا للوعود التي تلقاها من كل لاعب في الفريق لأجل تحقيق الانتصار أمام أورلاندو بعد الخسارة من الزمالك.

وهذا لم يحدث على الرغم من "المستوى المتواضع" الذي ظهر عليه الفريق أصحاب الأرض.

استياء شديد من علاء عبد الصادق من كافة لاعبي الأهلي وهجوم من مبروك على الثلاثي محمد نجيب وسعد سمير ومحمد هاني اختتم كواليس ما بعد هزيمة الأهلي ضد أورلاندو.

ويحل أورلاندو ضيفا على الأهلي في الرابع من شهر أكتوبر المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية ويحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نهائي المسابقة.

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فيديو اليوم السابع

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