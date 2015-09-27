هل ينجح الزمالك في تحقيق ما فشلت فيه الأندية والمنتخب المصري؟

عبر الزمالك دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بتحقيق رقم لم يحدث في تاريخ ربع نهائي البطولات الإفريقية بالوصول للنقطة 15.. لكنه اصطدم بعقبة تمثل عقدة للمصريين، إنه ملعب سوسة.

أربعة أندية مصرية من بينها الزمالك بجانب منتخب مصر لم تنجح في تحقيق الفوز على هذا الملعب الذي يستضيف مباريات النجم الساحلي.

ويحل الزمالك ضيفا على النجم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات الأندية المصرية مع النجم الساحلي على هذا الملعب.

البداية مع منتخب مصر وأبرز مواجهاته كانت في ملعب سوسة عام 2004 بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية وخسر الفراعنة بهدفين لهدف أمام الجزائر.

واحتلت مصر الترتيب الثالث في المجموعة لتخرج من الدور الأول.

وفي نسخة 1994 أقيمت البطولة في تونس لكن منتخب مصر لم يخض أي مباراة في ملعب سوسة.. بل كانت العاصمة تونس واستاد المنزه هما محل استضافة مباريات الفراعنة.

الأندية

- المحلة

كانت أول مواجهات الأندية المصرية للنجم في 1995 على ملعب سوسة الذي استضاف البطولة عندما واجه غزل المحلة فريق النجم الساحلي في البطولة العربية للأندية أبطال الكأس وخسر بهدف دون رد.

وتصدر النجم مجموعته الأولى وحل فريق المحلة وصيفا لكنه خسر على نفس الملعب في نصف النهائي أمام الإفريقي الذي فاز على صاحب الملعب في المباراة النهائية.

لكن المحلة في دور المجموعات بتلك المباريات فاز في مواجهتين ضد الفيصلي الأردني وعين المليلة الجزائري وتعادل مع كاظمة الكويتي مما جعله يجمع 7 نقاط تأهل بهم في الوصافة.

- المقاولون والمنصورة

أول المواجهات المصرية ضد النجم الساحلي في البطولات الإفريقية كان فريقا المقاولون والمنصورة ممثلين لمصر في بطولة إفريقيا أبطال الكأس نسخة 1997.

في ربع النهائي لعب المقاولون في سوسة وخسر بهدفين نظيفين والتقى النجم بعد ذلك بالمنصورة في نصف النهائي وفاز في الملعب نفسه 3-0.

- الزمالك والأهلي

يأتي الزمالك بعد ذلك في بطولة إفريقيا أبطال الدوري نسخة 1999 خسر 2-0 ذهابا في سوسة وفاز في القاهرة 3-1 ليودع المنافسات من نصف النهائي.

وفي نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا خسر الزمالك من النجم 2-1 في ملعب سوسة. وتعادل الأهلي سلبا في الملعب ذاته في ذهاب المباراة النهائية. وفاز الشياطين 3-0 في الإياب.

وفي 2007 لعب الأهلي ضد النجم في النهائي مجددا وتعادلا سلبيا في الذهاب على ملعب سوسة وخسر المارد الأحمر 3-1 في القاهرة.

أيضا كأس الكونفدرالية النسخة الماضية 2014 تعادل الأهلي في سوسة 0-0 في دور المجموعات.

وفي 2015 خسر الأهلي 1-0 على ملعب سوسة في دور المجموعات.

- الإسماعيلي

في البطولة العربية أبطال الدوري موسم 2003-2004 لعب الإسماعيلي والأهلي على ملعب سوسة ولم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز.

الإسماعيلي تعادل 1-1 مع النجم الساحلي الذي تعادل سلبيا مع الأهلي في مباراة تالية قبل انسحاب المارد الأحمر من الدور الثالث للبطولة.

بعض النتائج من موقع د. طارق السعيد الإحصائي