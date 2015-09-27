محافظ الجيزة: رفع 35 ألف طن قمامة خلال إجازة العيد

أعلن محافظ الجيزة خالد زكريا العادلي، عن رفع 35 ألف طن من المخلفات والقمامة، خلال إجازة عيد الأضحى من أحياء المحافظة.

وقال محافظ الجيزة، إن الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، دفعت بكامل معداتها البالغة 335 سيارة ومعدة مجهزة بفرق العمالة اللازمة لمواجهة القمامة والمخلفات وناتج شوادر اللحوم والخراف خلال الاحتفال بالعيد، لافتا إلى أنه تم العمل من خلال ثلاث ورديات تصل إلى أربعة على مدار اليوم، وتم التركيز على المناطق الشعبية وحول الحدائق العامة والمتنزهات.

وأضاف “العادلي”، أنه اعتباراً من الغد سيبدأ قطاع الحدائق في صيانة المسطحات الخضراء التي أضيرت من كثافة المواطنين المترددين عليها خلال أيام العيد، وإعادتها إلى الحالة السابقة وتجميلها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ بشأن قيام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الأحياء ومديرية التربية والتعليم بالجيزة لرفع حالة النظافة وإزالة الإشغالات من أمام المدارس، إضافة إلى غسل الأسوار من الخارج والداخل وتجميلها ودهانها، وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد غداً.

وأشار رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة عزت الخرصة، إلى أنه تم توزيع 250 ألف كيس قمامة مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات بالمحافظة، كما تم إلغاء إجازات العمال والسائقين والمشرفين خلال أيام العيد، ومع انتهاء اليوم يقوم عمال الحدائق بإصلاح المسطحات الخضراء وزراعة شتلات جديدة وغسيل الأرصفة والتماثيل بميدان النهضة وجامعة الدول العربية وسفنكس وأحمد عرابي.