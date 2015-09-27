البولندية أجنيشكا رادفانسكا تحرز لقب بطولة طوكيو للتنس

أحرزت اللاعبة البولندية أجنيشكا رادفانسكا لقب بطولة “طوكيو بان باسيفيك” اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وجاء تتويج رادفانسكا، المصنفة سابعة، على حساب السويسرية الصاعدة بيلندا بنشيتش، المصنفة ثامنة، إثر تغلبها عليها، بسهولة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و (6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأحرزت أجنيشكا رادفانسكا (26 عاما) لقب البطولة للمرة الثانية بعد الأولى في نسخة عام 2011، وهو اللقب الأول لها في الموسم الحالي لفردي السيدات، والـ 15 في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وثأرت اللاعبة البولندية لخسارتها أمام السويسرية الشابة (18 عاما) في اللقاء الوحيد الذي جمعهما من قبل وكان في نهائي بطولة آيستبورن في يونيوالماضي.

ومن المقرر أن تصعد أجنيشكا رادفانسكا من المركز 13 إلى المركز الثامن في قائمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل.

وفي المقابل، حرمت ردافانسكا منافستها بيلندا بنشيتش من الدخول لأول مرة إلى نادي اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف العالمي.