أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البولندية أجنيشكا رادفانسكا تحرز لقب بطولة طوكيو للتنس

Google+ Print
البولندية أجنيشكا رادفانسكا تحرز لقب بطولة طوكيو للتنس البولندية أجنيشكا رادفانسكا تحرز لقب بطولة طوكيو للتنس

لعبة التنس البولندية أجنيشكا رادفانسكا

أحرزت اللاعبة البولندية أجنيشكا رادفانسكا لقب بطولة “طوكيو بان باسيفيك” اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وجاء تتويج رادفانسكا، المصنفة سابعة، على حساب السويسرية الصاعدة بيلندا بنشيتش، المصنفة ثامنة، إثر تغلبها عليها، بسهولة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و (6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأحرزت أجنيشكا رادفانسكا (26 عاما) لقب البطولة للمرة الثانية بعد الأولى في نسخة عام 2011، وهو اللقب الأول لها في الموسم الحالي لفردي السيدات، والـ 15 في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وثأرت اللاعبة البولندية لخسارتها أمام السويسرية الشابة (18 عاما) في اللقاء الوحيد الذي جمعهما من قبل وكان في نهائي بطولة آيستبورن في يونيوالماضي.

ومن المقرر أن تصعد أجنيشكا رادفانسكا من المركز 13 إلى المركز الثامن في قائمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل.

وفي المقابل، حرمت ردافانسكا منافستها بيلندا بنشيتش من الدخول لأول مرة إلى نادي اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف العالمي.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا