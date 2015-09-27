وزير خارجية لبنان: الإرهاب واللجوء أكبر خطرين يواجهان الشرق حاليا

قال وزير الشئون الخارجية اللبنانى جبران باسيل اليوم خلال زيارته إلى ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الشرق حالياً يواجه الكثير من التهديدات التى من شأنها أن تؤثر على استقراره، ومن أهم هذه المخاطر الإرهاب الأسود الذى تشهده بلدان الدول العربية وأزمة الهجرة التى تتفام وتزداد يومياً، والتى تعد نتيجة طبيعية للأعمال الإرهاب والحروب التى تشنها الجماعات المتطرفة فى البلدان.

ووفقاً لموقع "لوريان لو جور" الفرنسى، قال الوزير اللبنانى خلال لقائه الجالية اللبنانية اليوم "إن الشرق مهدد من الإرهاب والهجرة، وهاتان الظاهرتان تغذيان بعضهما البعض، وهما تزدادان يوماً بعد يوم"، وأشار إلى أن يجرى الآن كتلة من التغييرات والإصلاح لحماية الأقليات وبالأخص المسيحيين ووضع الكثير من الخطط للتخلص من الإرهاب".

يذكر أن وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل قال مؤخراً إن الدول العربية يجب عليها أن تشارك فى تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى الضغوط التى تمارسها الأزمة المتفاقمة على دول الجوار السورى، حيث ذهب أغلب اللاجئين السوريين وعددهم أربعة ملايين شخص إلى دول الجوار بينهم 1.1 مليون فى لبنان لكن مع تفاقم الأوضاع وزيادة الضغوط على المساعدات توجهت أعداد قياسية من المهاجرين إلى أوروبا.



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