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مدارس أسيوط تختتم برامج الأنشطة الصيفية وتنمية مهارات الطلاب

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مدارس أسيوط تختتم برامج الأنشطة الصيفية وتنمية مهارات الطلاب مدارس أسيوط تختتم برامج الأنشطة الصيفية وتنمية مهارات الطلاب
اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط الأنشطة الصيفية والتى شهدت إقامة العديد من المعسكرات والبرامج الصحية والترفيهية لتنمية قدرات الطلاب، صرح بذلك عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

وأكد أبو شامة على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوسيع قاعدة استفادة الطلاب من المدارس خلال الصيف، وقال إن المعسكرات الصيفية تنوعت ما بين معسكر حرفى لتدريب الطالبات على الصناعات الغذائية وفن الخياطة والتطريز والزخرفة للمرحلتين الإعدادية والثانوية خلال شهر أغسطس واشتراك 42 مدرسة بالأنشطة، مشيرا إلى أنه تم عمل برنامج توعية صحية وتدريب حوالى 56 طالبا وطالبة على الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وقامت المديرية بتوزيع شنط رمضان على الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء خلال شهر رمضان لحوالى 12 طالبا وطالبة.

وأكد أبو شامة على أن أنشطة المديرية خلال فترة الصيف تضمنت فتح مراكز تنمية القدرات الموسيقية بالإدارات التعليمية لمزاولة النشاط الموسيقى بمقر المدارس وشملت إدارة أسيوط التعليمية وإدارة ديروط ومنفلوط وصدفا وأبوتيج وعمل مسابقة بين الإدارات وفوز إدارتى أسيوط ومنفلوط التعليمية وتصعيدهم للتحكيم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح مركز للموهوبين بإحدى المدارس لممارسة الأنشطة الفنية وتدريب الطلاب على تنمية مهارتهم الفنية لجميع الأعمار ومتابعة العمل الفنى لهم وفتح جميع حجرات التربية الفنية لزيادة الناتج الفنى للطلبة.

وأشار إلى الاهتمام أيضا بالجانب الرياضى والأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم فتح جميع المدارس والأندية ومراكز التدريب خلال الصيف لممارسة الألعاب المختلفة وتنمية مهارات الطلاب الرياضية وغرس روح التعاون والمشاركة الإيجابية فى المجتمع من خلال ممارسة الرياضة.

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