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جامعة السويس تستعد للعام الجديد.. و"التعليم" تنتهى من تطوير المدارس

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جامعة السويس تستعد للعام الجديد.. و"التعليم" تنتهى من تطوير المدارس جامعة السويس تستعد للعام الجديد.. و"التعليم" تنتهى من تطوير المدارس
صرح الدكتور سيد الشرقاوي نائب رئيس جامعة السويس، بأن الجامعة مستعدة بنسبة 100% لانطلاق الدراسة بكل الكليات بالجامعة السبعة غدا الاثنين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية وتوزيع الطلاب بكل الأقسام العملية والنظرية حسب طبيعة كل كلية.

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات خاصة، أن كل الكليات والأساتذة مستعدون لبدء العام الدراسى الجديد وأن مجلس الجامعة الأخير وضع كافة الضوابط والشروط بكافة الكليات لنجاح الموسم الدراسى الجديد.

على جانب أخر قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم أن كل المدارس تم الانتهاء من تجهيزها وتطويرها وتم الانتهاء من المدارس التى سيتم نقل طلابها بسبب عمليات الترميم بها.

أضاف المسئول الإعلامى أن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أكد على مديرى الإدارات التعليمية الثلاثة "شمال – جنوب – الجناين" على شكل الدراسة وضرورة المتابعة فى أول أيام الدراسة لانتظام العملية التعليمية بكل المدارس دون أى معوقات.

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