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914 مدرسة تستقبل 276 ألف طالب غدًا بالإسماعيلية

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914 مدرسة تستقبل 276 ألف طالب غدًا بالإسماعيلية 914 مدرسة تستقبل 276 ألف طالب غدًا بالإسماعيلية
أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسماعيلية، أن المديرية استعدت للدراسة غدًا الاثنين فى 914 مدرسة لاستقبال 276 ألفًا و600 طالب.

وأشار سرور إلى أن معظم أعمال الصيانة انتهت داخل 236 مدرسة، بمساعدة صندوق دعم التعليم، الذى خصص 162 مليون جنيه لها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الكتب الدراسية وصلت لنسبة كبيرة من المدارس ويتم تسليم البقية خلال الأسبوع الأول من الدراسة، كما تم التغلب على سد العجز فى المعلمين من خلال الندب الجزئى وتكليف الوكلاء بالتدريس والموجهين فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

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