وكيلة التعليم بكفر الشيخ: أنهينا الاستعدادات للمدارس وتسليم الكتب اليوم الأول

أكدت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن مدارس المحافظة استعدت للعام الدراسى الجديد، من خلال متابعتها مع مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بالمحافظة، لخطة توزيع المعلمين الجدد لسد العجز فى مواد الرياضيات والتربية الرياضية والموسيقية ورياض الأطفال وتكنولوجيا التعليم والتعليم الصناعى والصحافة المدرسية، ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم مساعد على مستوى الجمهورية.

وأضافت، فى تصريحات لها اليوم، أنه تم مراعاة العدالة فى توزيع الجدول على المعلمين داخل المدارس، والدقة فى توزيع الحصص، على المدرسين، وتسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول للدراسة دون التقيد بسداد المصروفات.

وحذرت من عدم وجود معلم متفرغ بدون جدول، تحت أى مسمى، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام بمواعيد، مجموعات التقوية طبقًا للقرار الوزارى ومواجهة الدروس الخصوصية والإبلاغ عنها لتنفيذ القانون.

كما أشارت وكيلة وزارة التربية والتعليم، أنه يتم حاليًا الاستعداد لتطبيق مشروع المعامل الافتراضية والمناهج التفاعلية فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، للقضاء على الدروس الخصوصية. حيث إن هذه المناهج يتم نشرها وتوفيرها على موقع الوزارة و"يوتيوب" والقنوات التعليمية الجديدة وتدريسها فى شكل محاضرات لطلاب الثانوية العامة ومراكز التقوية، بالإضافة إلى وضعها على”cd” للطلاب.

وأضافت أن المدرسة الدولية للمتفوقين بمدينة كفرالشيخ، وتم الانتهاء من تجهيزها بتكلفة 8.5 مليون جنيه، تشمل 18 فصلًا و9 معامل وصالة للاحتفالات ومكتبة مطورة ومكاتب إدارية، وإجمالى مساحة الموقع 5200 متر، لتسع 120 طالبًا، وتدخل الخدمة فى 10 أكتوبر المقبل، ضمن الموعد المحدد لمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وقالت إنه تم الانتهاء من إنشاء 16 مدرسة جديدة بإجمالى عدد 127 فصلًا، بتكلفة 55 مليون جنيه، لتدخل الخدمة غدًا الاثنين، كاملة التجهيزات، كما تم الانتهاء من صيانة 60 مدرسة؛ صيانة رئيسية، وعدد 271 مدرسة صيانة طارئة، بإجمالى عدد 331 مدرسة تم الانتهاء منهم، ضمن أعمال الصيانة البسيطة بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه؛ تكون جاهزة لاستقبال الطلاب من مختلف المراحل التعليمية يوم الاثنين المقبل أيضًا.

وأضافت، أنه تم البدء فى إنشاء 33 مدرسة جديدة بإجمالى 217 فصلًا بتكلفة 133 مليون جنيه وجار العمل بهم حاليًا.