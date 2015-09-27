جامعة أسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

قال الدكتور أحمد عبده جعيص، نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه اطمأن على الاستعدادات النهائية بجميع كليات الجامعة لاستقبال العام الجديد 2015-2016.

وأضاف رئيس الجامعة بالإنابة، أنه عقد اجتماعًا مع عدد من عمداء الكليات الذين عرضوا ما تم من ترتيبات وتجهيزات وصيانة بالمبانى والمدرجات والمعامل تطويرها بعدد من الأجهزة والوسائل التعليمية المتقدمة.

وشدد رئيس الجامعة بالإنابة على ضرورة التزام كافة الكليات بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية وتجهيز وطبع الكتب الدراسية والتأكد من توفيرها بمختلف منافذ البيع بالكليات منذ بداية العام الجامعى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير انتظام الطلاب والانتهاء من استخراج البطاقات الدراسية لتسهيل سير العملية التعليمية وضمان جديتها منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الكليات والعمل المتكامل بما يحقق أقصى استفادة من مرافق الجامعة ومواردها.

كما أكد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الجامعة وحماية منشآتها والحفاظ على سلامة الطلاب خلال العام الجامعى مع الاستعداد لمواجهة أى محاولة للشغب أو الخروج عن النظام الجامعى أو تكدير صفو العملية التعليمية.

وأشار جعيص إلى أنه تم الاستعانة خلال هذا العام بنفس شركة الأمن السابقة " فالكون"، مشيرًا إلى أنه يتابع مشكلات التأمين وحماية منشآت الجامعة بنفسه وإذا ما تبين وجود أدنى مشكلة من الشركة فإنه سيتخذ اللازم تجاهها.

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