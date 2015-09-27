صراع العائلات يشتعل فى الانتخابات على 3 مقاعد بشبين القناطر

دائرة شبين القناطر من أهم الدوائر فى محافظة القليوبية، حيث يطلقون عليها دائرة العائلات يتنافس فيها 29 مرشحا يمثلون عائلات كبرى فى شبين القناطر يتنافسون على 3 مقاعد.

ويأتى خروج محمود بدر من سباق الفردى والتحاقه بقائمة فى حب مصر ليسهل المعركة على كثير من المرشحين الذين وجدوا أن المعركة ستكون أسهل عندما يترك بدر معركة الفردى ويأتى فى مقدمة المرشحين للفردى الدكتور ياسر الهضيبى نائب الدائرة "وطنى" فى 2010 وهو حفيد مرشد الإخوان المسلمين مأمون الهضيبى، ويخوض السباق ممثلا لحزب الوفد، وياسر الهضيبى له خبرة كبيرة فى العمل السياسى والعمل الشعبى والعام وله عائلة كبيرة فى شبين، وخاصة منطقة العربان التى تمثل كتلة تصويتية كبيرة فى شبين القناطر.

ويعقد ياسر الهضيبى يوميا مؤتمرات جماهيرية فى منطقة العربان يحضرها المئات من شبين القناطر والقرى المجاورة لها ويحظى بتأييد كبير من رؤوس العائلات ويتنافس أيضا فى الدائرة سمير صبحى أبو شامه نائب الدائرة فى 2010 ويخوض المعركة معتمدا على كونه رجل أعمال له علاقات كبيرة برؤوس العائلات، ويمثل سمير خطورة كبيرة على باقى المرشحين الطامحين لأحد مقاعد الدائرة لما يقوم به سمير من جولات كثيرة فى الدائرة، ويركز على العزب والنجوع، مما يجعل المعركة كبيرة وليست سهلة على أى من المرشحين فى الدائرة.

كما يخوض السباق أيضا فى دائرة شبين الشاب محمد الكومى، وهو أحد الشباب الذى يخوض معترك العمل السياسى لأول مرة، ويمثل حزب مستقبل وطن، ويقوم الكومى بعمل مؤتمرات شعبية كثيرة فى كل قرى الدائرة فهو كما قال إنه لا ينام واليوم الذى سوف ينام فيه ويستريح هو يوم فوزه بالمقعد لأنه يعتبر نفسه ممثلا وسفيرا للشباب فى برلمان الثورة وأنه يعتبر نفسه أكثر شخص يستطيع أن يتكلم بلسانهم ويعبر عن مشاكل الشباب وهمومهم وهموم الفلاحين، ويقوم الكومى بعمل لقاءات وديه فى المنازل والقرى ومقابلة الفلاحين والاستماع لمشاكلهم مع بنوك التنمية وكذا مشاكل الشباب حول مطالبتهم بتوفير مساكن وفرص عمل لهم.

يخوض السباق أيضا أحمد منصور الوكيل وهو يمثل عائلة من اكبر عائلات شبين القناطر هى عائلة "الوكلاء" وهى عائلة سياسية بطبعها، فمنها خرج أحمد عبد العزيز بركات نائب الدائرة السابق، ويعتمد أحمد منصور الوكيل على عائلته الكبيرة وعلاقاتها بالعائلات الأخرى فهى تربطها علاقات مصاهرة ونسب بأكثر من 90% من عائلات شبين القناطر فى المدينة والقرى والعزب وله علاقات طيبة بكل العائلات وقام الوكيل بزيارات مكوكية فى كل القرى لجذب ود العائلات الأخرى ويخوض المعركة أيضا رجل الأعمال مصطفى الكمار وهو رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات الكبرى، وتقدم الكمار بأوراقه فى اللحظات الأخيرة من غلق باب الترشح عن دائرة شبين القناطر، ويرى الكمار أن ترشيحه قلب الموازين مرة أخرى بعد أن ظهرت مؤشرات تفوق مرشحين آخرين، وأحجبت التكهنات منذ ترشحه عن الإعلان مبكرا عن الفائزين بتلك المقاعد، والتى تشمل ثلاثة مقاعد فردية لما يتمتع به مصطفى الكمار من سمعة طيبة وخدمات على مستوى دائرة شبين القناطر كما يعتمد على تكتلات الناخبين على مستوى مركز ومدينة شبين القناطر ومن بين المرشحين أيضا يخوضون السباق فى شبين القناطر محمد عبد الفتاح درويش وعبد المؤمن حلمى وسامى غنيمى ومحسن دعبس وطه غنية وأحمد الدمرداش وعبدالعزيز الصفتى.