بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المدارس ويطمئن على جاهزيتها

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة الاستعدادات والترتيبات بمدارس مختلف المراحل التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد.

تضمنت الجولة زيارة مدارس الفاروق عمر بحى ثالث، وإبراهيم عثمان الثانوية الصناعية، والسادات الثانوية العسكرية، وأحمد عرابى للغات بحى ثان، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحى أول الإسماعيلية.

رافق المحافظ فى جولته كل من: اللواء محسن حلمى، السكرتير العام، والمهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد هاشم، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء محمود ماهر، مساعد مدير الأمن، والعقيد عادل صيام، مدير إدارة شرطة المرافق ورؤساء الأحياء الثلاثة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما شملت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات تفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال النظافة داخل وخارج أسوار المدارس والشوارع المحيطة بها والتى تم تنفيذها من خلال الحملات المكثفة التى نظمتها الأحياء والوحدات المحلية وقامت برفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات منها.

وشدد المحافظ أثناء الزيارة على ضرورة التزام جميع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بتفعيل قانون حظر وجود أى أكشاك أو صناديق قمامة بجوار أسوار المدارس وأصدر تعليمات مشددة برفعها بشكل فورى وتدبير أماكن بديلة للأكشاك المرخصة منها.

كما قرر المحافظ إزالة 3 أكشاك ملاصقة لأسوار المدارس بحى ثان فى شارع المستشفى بجوار مدرسة السادات الثانوية.



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