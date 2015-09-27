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إتمام الاستعدادات بتعليم البحيرة لاستقبال العام الدراسى الجديد

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إتمام الاستعدادات بتعليم البحيرة لاستقبال العام الدراسى الجديد إتمام الاستعدادات بتعليم البحيرة لاستقبال العام الدراسى الجديد
أكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إتمام الاستعدادات الخاصة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

مضيفًا أنه تم تسليم الكتب الدراسية لكافة الإدارات التعليمية والتى قامت بدورها بتوزيعها على المدارس التابعة لها حيث بلغت نسبة تسلم الكتب حتى الآن فى المرحلة الابتدائية 98% وفى المرحلة الإعدادية 90% والمرحلة الثانوية 86% وبلغت النسبة الإجمالية 86%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء أعمال الصيانة البسيطة المتمثلة فى أعمال السباكة والنجارة والطلاء وغيرها.

وبالنسبة للمدارس التى وقف العمل بها لدخولها فى الصيانة الشاملة فقد تم توفير بدائل مناسبة لها بشكل روعى فيه مصلحة الطلاب والتخفيف عنهم وعدم تحميلهم مشقة فى الانتقال إليها.

وأشار التداوى إلى تعميم القرارات الوزارية الخاصة بلائحة الانضباط المدرسى المتمثلة فى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 وتفعيل منظومة المتابعة بكافة الإدارات، لافتًا إلى تفعيل مبادرة 20 ألف شجرة فى مدارس البحيرة حيث بلغ عدد الأشجار المزروعة فى المدارس نحو 20232 شجرة.

وكذلك تفعيل التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن لإزالة التعديات على أسوار مدارس البحيرة.

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مصر 365