أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الزقازيق: غدا 19 كلية ومعهدا جاهزون لاستقبال 120 ألف طالب

Google+ Print
جامعة الزقازيق: غدا 19 كلية ومعهدا جاهزون لاستقبال 120 ألف طالب جامعة الزقازيق: غدا 19 كلية ومعهدا جاهزون لاستقبال 120 ألف طالب
أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تستقبل غدًا الاثنين 28 من الشهر الجارى 120 ألف طالب وطالبة.

وأضاف نور الدين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة استعدت لبدء العام الدراسى الجديد والذى تكون مدته 30 أسبوعًا مقسمًا على ترمين كل ترم 15 أسبوعًا، وأنه تم تشكيل لجان من أساتذة وعمداء الكليات للإشراف على استقبال الطلاب الجدد.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن 19 كلية ومعهدًا بالجامعة استعدت وجاهزة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وقد أنهت الجامعة كل الإجراءات اللازمة لطلاب الجامعة سواء كشوفات طبية وتوزيعهم بالكليات والشعب المختلفة وإعداد الجداول والقاعات التدريسية والمعامل.

وأوضح نور الدين أن الجامعة وضعت بها منظومة أمنية تضمن أمن وسلامة الطلاب وكل العاملين بالجامعة مهيبًا برواد الجامعة التعاون الجيد مع أمن الجامعة وصولا لأفضل خدمة وحتى يقضى الطلاب عامًا علميًا جيدًا يحصلون فيه العلم الذى هو غاية وهدف الجامعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365