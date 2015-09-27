جامعة الزقازيق: غدا 19 كلية ومعهدا جاهزون لاستقبال 120 ألف طالب

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تستقبل غدًا الاثنين 28 من الشهر الجارى 120 ألف طالب وطالبة.

وأضاف نور الدين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة استعدت لبدء العام الدراسى الجديد والذى تكون مدته 30 أسبوعًا مقسمًا على ترمين كل ترم 15 أسبوعًا، وأنه تم تشكيل لجان من أساتذة وعمداء الكليات للإشراف على استقبال الطلاب الجدد.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن 19 كلية ومعهدًا بالجامعة استعدت وجاهزة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وقد أنهت الجامعة كل الإجراءات اللازمة لطلاب الجامعة سواء كشوفات طبية وتوزيعهم بالكليات والشعب المختلفة وإعداد الجداول والقاعات التدريسية والمعامل.

وأوضح نور الدين أن الجامعة وضعت بها منظومة أمنية تضمن أمن وسلامة الطلاب وكل العاملين بالجامعة مهيبًا برواد الجامعة التعاون الجيد مع أمن الجامعة وصولا لأفضل خدمة وحتى يقضى الطلاب عامًا علميًا جيدًا يحصلون فيه العلم الذى هو غاية وهدف الجامعة.

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