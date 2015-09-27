إبطال مفعول عبوة ناسفة أمام حديقة الحيوان بالجيزة

أبطلت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، صباح الأحد، مفعول عبوة ناسفة شديدة الانفجار، أسفل تمثال نهضة مصر أمام حديقة الحيوان بالجيزة .

تلقت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدي الشلقاني، بلاغا من قوات الأمن المكلفة بتأمين حديقة الحيوان، بوجود جسم غريب في كيس أسود أسفل تمثال نهضة مصر، فانتقل العميد إبراهيم حسين، وكيل إدارة المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون حول الجسم الغريب، وبالفحص تبين أنها عبوة شديدة الانفجار.

وقال مصدر بالحماية المدنية إن العبوة كان عبارة عن ماسورة تزن 6 كجم طولها 40 سم وقطرها 6 بوصات، تحتوي على مواد نترات الألمونيوم موصلة بدائرة كهربائي.

وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول العبوة، وتم تمشيط المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية، تحسبا لوجود عبوات أخرى.