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بالفيديو.. ميلان يسقط أمام جنوى

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بالفيديو.. ميلان يسقط أمام جنوى بالفيديو.. ميلان يسقط أمام جنوى

احتفال اللعب السويسري بليريم دزيمايلي بعد احراز الهدف

ضمد جنوة جراحه على حساب ضيفه ميلان بتغلبه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، ضمن المرحلة السادسة للدوري الإيطالي بكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز جنوة للاعبه السويسري بليريم دزيمايلي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد له مبكرا في الدقيقة الـ 11 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من ضربة حرة مباشرة اصطدمت كرته بأحد اللاعبين الواقفين في حائط الصد البشري وغيرت مسارها قبل أن تعانق الشباك.

وأكمل الروسونيري الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أليسيو رومانيولي لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقتين من نهايته.

وحقق جنوة فوزه الأول في آخر أربع مباريات والثاني في الموسم الحالي مقابل أربع هزائم، ورفع بالتالي رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المرتبة الـ 13، متجاوزا بفارق نقطة، حامل اللقب، يوفنتوس الذي خسر أمام نابولي (1-2) يوم السبت، وبانتظار نتائج المباريات الأخرى.

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