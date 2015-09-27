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أولاند يعلن قيام فرنسا بتدمير أحد معسكرات “داعش” فى سوريا

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أولاند يعلن قيام فرنسا بتدمير أحد معسكرات “داعش” فى سوريا أولاند يعلن قيام فرنسا بتدمير أحد معسكرات “داعش” فى سوريا

الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده نفذت عملية قصف جوي صباح يوم الأحد ضد معسكر تدريب تابع لجماعة داعش فى شرق سوريا،موضحا ان هذا تم وفقا للقرار الذى سبق وأتخذه فى بداية شهر سبتمبرالحالى

وقال “أولاند ” في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”هذه العملية تأتي في إطار القرار الذي اتخذته في السابع من سبتمبر، بإرسال بعض الطلعات الجوية الاستخباراتية من أجل تحديد الأهداف، لحماية أراضينا ومنع وقوع الهجمات الإرهابية والعمل في إطار الدفاع عن النفس.

وأضاف. لقد حققت قواتنا هدفها، فتم تدمير المعسكر بالكامل. تم استخدام ست طائرات في هذه العملية منها خمس طائرات من طراز رافال. وتم التأكد من عدم وقوع ضحايا بين المدنيين نتيجة تنفيذ عمليتنا.”

 أولاند، الموجود في نيويورك لحضور الاجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة، قال” أن مزيدا من العمليات قد تنفذ خلال الأسابيع المقبلة إذا استدعت الضرورة.

وأكد أن الهدف هو تحديد الأهداف، مثل مراكز التدريب أو الأماكن التي تمكن جماعة داعش الإرهابية من تهديد أمن فرنسا أو القيام بعمليات إرهابية.

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