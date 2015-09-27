«جوجل» تحتفل بـ17 عامًا على تأسيسها

تحتفل شركة جوجل، اليوم الأحد، شركة «جوجل» بذكرى تأسيسها الـــ17، حيث إنطلق موقع الشركة عام 1998 كتطبيق لبحث لطالبي الدكتوراه في حينها «سيرجي برين ولاري بيج» في جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتعد كلمة “جوجل” هي استنساخ من “جوجول” والتي تعني واحدًا وإلى يمينه 100 صفر، وهو الاسم الذي كان عليه منذ وجوده داخل موقع جامعة ستانفورد.

وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، فقد احتفلت شركة جوجل بعيد مولدها في أربعة تواريخ مختلفة، ويبدو أن جوجل لا تعرف موعد ميلادها الأصلي، وبدأ الاحتفال بمولدها في 27 سبتمبر منذ عام 2006، ولكن في عام 2005 كان الاحتفال في 26 سبتمبر.

أما في عام 2004، فقد احتفلت بعيد ميلادها في السادس من الشهر، والعام الذي قبله كان الاحتفال في 7 سبتمبر والعام الذي سبقه 8 سبتمبر، وفي الواقع، فإن كل هذه التواريخ يبدو أن لديها أهمية خاصة لدى جوجل.

وألمحت جوجل لهذا الخلط في عام 2013، واعترفت أنها كانت تحتفل بعيد ميلادها في أربعة تواريخ مختلفة، ولكنها تمسكت الآن بـــ 27 سبتمبر.

وغيرت شركة جوجل شعارها اليوم الأحد، ليتحول لشعار جديد به عدد من التلميحات، منها وجود الدولفين والذي يلمح إلى نظام لينكس المفتوح، كما يوجد حاسب بنفس الشكل والتصميم الذي كان عليه حاسب جوجل الأول في مقرها في مرآب السيارات.أخبار تهم