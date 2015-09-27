الجيش الأمريكى: واشنطن وحلفاؤها يشنون 23 ضربة جوية فى العراق وسوريا

قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد، أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 20 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وثلاث ضربات ضد التنظيم فى سوريا أمس السبت.

وقال البيان أنه فى العراق نفذ التحالف خمس غارات قرب بلدة هيت وضربات جوية أخرى فى أنحاء مختلفة من البلاد. أما فى سوريا فقد أصابت الضربات ودمرت أهدافا قرب الحسكة والبوكمال ومارع.

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