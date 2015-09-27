مسلحون يخطفون 8 من عناصر داعش غرب العراق

أفاد شهود عيان اليوم الاحد بأن مسلحين اختطفوا ثمانية من عناصر تنظيم داعش فى العراق وسط قضاء الرطبة اقصى غربى محافظة الانبار/ 118 كم غربى بغداد.

وأبلغ شهود عيان أن "مجموعة مسلحة تتنكر بزى التنظيم تحمل أسلحة خفيفة قامت باختطاف ثمانية من عناصر داعش فى إحدى المناطق السكنية وسط قضاء الرطبة وان المجموعة المسلحة قامت باقتياد عناصر داعش بتهديد السلاح إلى جهة مجهولة من دون أن يعرف مصيرهم"

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