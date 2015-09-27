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بشرة خير .. كلوب يريد تدريب ليفربول

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بشرة خير .. كلوب يريد تدريب ليفربول بشرة خير .. كلوب يريد تدريب ليفربول

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة يورجن كلوب المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند في تولي مسؤولية تدريب ليفربول حال تمت إقالة برندان رودجرز.

ليفربول يعاني ويعاني في الدوري الإنجليزي. بسبب الأداء والنتائج المتذبذبة للفريق.

وعلى الرغم من الفوز على أستون فيلا في الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي كذلك التأهل بصعوبة في كأس الرابطة الإنجليزية. إلا أن جماهير الريدز مازالت تطالب برحيل رودجرز.

"ذا صن" بحسب مصدر مقرب من مدرب دورتموند السابق أكدت أن كلوب يريد تدريب ليفربول ولا يمانع في ذلك.

وقال مصدر مقرب من كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة (ذا صن) بخصوص ليفربول: "كلوب لا يهمه أن يكون فريقه الجديد يشارك في دوري أبطال أوروبا أم لا. ولكن ما يهمه أن يكون ذو شخصية قوية وجماهير متحمسة".

وكانت العديد من التقارير الصحفية رشحت يورجن كلوب لخلافة برندان رودجرز الذي قارب على الإقالة من منصبه بسبب سوء النتائج.

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