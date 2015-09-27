نافاس: الموسم مازال طويلا ومانشستر سيتي في مركز متقدم

قلل خيسوس نافاس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من هزيمة فريقه الثانية على التوالي في الدوري السبت بأربعة أهداف مقابل هدف أمام المضيف توتنام.

وتلقى الفريق الخسارة الثالثة على التوالي بعدما هزم على ملعبه أمام وست هام يونايتد في الدوري وأمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتراجع سيتي للمركز الثاني برصيد 15 نقطة خلف جاره مانشستر يونايتد بنقطة بعدما كان في المركز الأول بفضل فوزه في أول 5 مباريات بالبطولة.

ويرى الإسباني أن الموسم "مازال طويلا" وأن فريقه "يؤدي بشكل جيد ويحتل مركز متقدم".

ويثق نافاس بقدرة فريقه على "القيام بعمل جيد في المباريات الكثيرة المقبلة" في تصريحاته لقناة ناديه.