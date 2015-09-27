جنوى يهزم ميلان بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

(إفي): بعد ثلاث هزائم متتالية، تمكن جنوى يوم الأحد من تحقيق ثاني انتصار له في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ميلان بهدف نظيف في إطار الجولة السادسة من البطولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد السويسري بليريم دزيمايلي (ق11) برأسية.

ولعب ميلان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أليسيو رومانيولي في نهاية الشوط الأول عقب حصوله على إنذارين.

وبفوزه رفع جنوى رصيده إلى ست نقاط في المركز الـ13 ، أما ميلان الذي تكبد الخسارة الثالثة له في البطولة فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز التاسع.

وينفرد إنتر ميلانو بصدارة الكالتشو بـ15 نقطة متقدما بثلاث نقاط على فيورنتينا الوصيف وبأربع على روما الثالث، علما بأنه يخوض في وقت لاحق مباراته بنفس الجولة حينما يستضيف فيورنتينا.

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