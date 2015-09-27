الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة اعتلت ظهر سلحفاة

وأفادت وكالة “رويتر” أن شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية اعتقلت ستيفاني مور (20 سنة) للاشتباه بأنها ركبت على سلحفاة بحرية، حيث يمنع القانون امتلاك وبيع وإيذاء السلاحف البحرية أو أعشاشها.

وجاء في بيان الشرطة “لقد انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صور تثبت هذه الشبهات، ما أدى الى تقديم شكاو عديدة الى لجنة الحفاظ على الأسماك والبيئة في ولاية فلوريدا. استنادا الى هذا بدأ التحقيق في هذه القضية الجنائية”.

تجدر الإشارة الى أن السلاحف البحرية تعتبر من المخلوقات القديمة على الأرض وهي لم تتغير طوال 110 ملايين سنة.