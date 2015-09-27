أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة اعتلت ظهر سلحفاة

Google+ Print
الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة اعتلت ظهر سلحفاة الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة اعتلت ظهر سلحفاة

أرشيفية

وأفادت وكالة “رويتر” أن شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية اعتقلت ستيفاني مور (20 سنة) للاشتباه بأنها ركبت على سلحفاة بحرية، حيث يمنع القانون امتلاك وبيع وإيذاء السلاحف البحرية أو أعشاشها.

وجاء في بيان الشرطة “لقد انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صور تثبت هذه الشبهات، ما أدى الى تقديم شكاو عديدة الى لجنة الحفاظ على الأسماك والبيئة في ولاية فلوريدا. استنادا الى هذا بدأ التحقيق في هذه القضية الجنائية”.

تجدر الإشارة الى أن السلاحف البحرية تعتبر من المخلوقات القديمة على الأرض وهي لم تتغير طوال 110 ملايين سنة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا