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أول صورة لعبوة ناسفة تم إبطال مفعولها بجوار حديقة حيوان بالجيزة

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أول صورة لعبوة ناسفة تم إبطال مفعولها بجوار حديقة حيوان بالجيزة أول صورة لعبوة ناسفة تم إبطال مفعولها بجوار حديقة حيوان بالجيزة
حصل "اليوم السابع" على أول صورة للعبوة الناسفة التى نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إبطال مفعولها بعد أن تم العثور عليها أسفل تمثال النهضة المواجه لحديقة الحيوانات بالجيزة.

وانتقل خبراء المفرقعات بقيادة اللواء مجدى الشلقانى بعد ورود بلاغ يفيد العثور على جسم غريب أسفل تمثال النهضة، وتبين أنها عبوة شديدة الانفجار.

كما عثرت القوات على رسالة تهديد على العبوة، وذلك بعد فحصها وإبطال مفعولها.


>إبطال مفعول عبوة ناسفة بجوار حديقة الحيوان فى الجيزة
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