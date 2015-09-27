غرق أسرة كاملة في نهر النيل بسوهاج

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقا، اليوم الأحد، في النيل بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز طهطا يفيد بغرق بعض الأشخاص بناحية جزيرة الخزندارية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين غرق كل من رشاد م. ح 40 عاما نجار، ونورا أ. خ 35 عاما ربة منزل زوجة الأول والطفل م. ر ومحمد ع. م 20 نجارا نجل شقيق الأول ويقيمون بندر طهطا وتم انتشال جثامين المتوفيين بمعرفة الصيادين بالمنطقة وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفي طهطا المركزي.

وتبين من الفحص بأن الأسرة المشار إليها كانت متواجدة بأحد الجزر النيلية بناحية الخزندارية للنزهة، وحال قيام الأول بالاستحمام بنهر النيل تعرض للغرق ولدي محاولة الباقين إنقاذه لم يتمكنوا من ذلك وغرقوا معه.

وبسؤال شقيق المتوفي الأول علاء محمد حسن 43 عاما نجار أيدا ما جاء بالفحص وقررا أنهما كانا برفقتهم وحاولا إنقاذهم إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3549 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.