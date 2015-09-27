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بعثة الأهلى تغادر جوهانسبرج مساء اليوم

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بعثة الأهلى تغادر جوهانسبرج مساء اليوم بعثة الأهلى تغادر جوهانسبرج مساء اليوم

أرشيفية

تبدأ بعثة فريق الأهلى رحلة العودة من جوهانسبرج إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم الأحد على أن تصل فى السادسة صباح الإثنين .

ومن المقرر أن يستهل الفريق تدريباته يوم الثلاثاء إستعداداُ للقاء العودة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية.

فيما حرص الثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي على خوض فقرات تدريب في الجيم بفندق إقامة الفريق في جوهانسبيرج بعد مباراة أورلاندو بيراتس التي خسرها الفريق بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية .

وأدى إكرامي وفتحي فقرات بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية ، فيما كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات تجنباً للإرهاق .

في الوقت نفسه .. اشتكى صبري رحيل ظهير أيسر الفريق من آلام في العضلة الخلفية بعد مشاركته في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

واشار الموقع الرسمي للأهلي ان الجهاز الطبي اكد أن اللاعب يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية ، وأن الإصابة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية إستعداداً لمباراة العودة التي ستقام يوم 4 أكتوبر القادم في ملعب السويس الجديد.

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