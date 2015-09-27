بالأسماء.. 18حالة وفاة جديدة فى أحداث التدافع بـ"منى" وارتفاع الحصيلة لـ55

قال رئيس بعثة الحج د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عدد الوفيات الجدد 18حالة وبعدد كلى 55 حالة وفاة فى أحداث التزاحم على رمى الجمرات.

وأضاف رئيس البعثة خلال مؤتمر صحفى له بفندق مكارم أجياد فى مكة بالمملكة العربية السعودية، بحضور رؤساء البعثات النوعية والسفير عادل الألفى سفير مصر بالسعودية، أن البعثة واجهت صعوبات فى دخول الفرق الطبية المصرية للمستشفيات السعودية، حيث تداركت السعودية الأمر للتعرف على الجثث بعد اتصال بين السفير المصرى ووزير الحج السعودى.

وأشار رئيس البعثة، إلى أن رؤساء البعثات النوعية تعمل على مدار 24 ساعة لحسن تمثيل مصر والحفاظ على حقوق المصريين، مضيفا أن الأولويات هى إسعاف المصاب والتعرف على المفقودين واتخاذ الإجراءات القانونية للمتوفين للحصول على حقوقهم.

وأوضح الوزير، أن البعثة تلزم رؤسائها النوعيين بالتوقيع على كافة البيانات والقرارات لضمان الجدية والمسئولية.



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