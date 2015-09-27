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البيئة: نسبة حصاد الأرز بلغت 40% وجمعنا 33 ألف طن قش بالمحافظات

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البيئة: نسبة حصاد الأرز بلغت 40% وجمعنا 33 ألف طن قش بالمحافظات البيئة: نسبة حصاد الأرز بلغت 40% وجمعنا 33 ألف طن قش بالمحافظات
قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن متوسط نسبة حصاد الأرز بالمحافظات وصلت 40% مع تجميع 33 ألفا و227 طن قش أرز من 104مواقع حتى الآن.

وأضاف الصعيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد حرائق قش الأرز التى تم السيطرة عليها منذ بداية الموسم الحالى بلغت 1900، موضحا أن كفر الشيخ كانت الأعلى حرقا بـ 722 والبحيرة الأقل بـ 83 حريقا.

وأكد الصعيدى تحرير محاضر ضد جميع المخالفين، محذرا الفلاحين من حرق قش الأرز أو أى مخلفات زراعية أخرى .
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