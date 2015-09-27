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إحالة 30 طبيبًا بمستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق

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إحالة 30 طبيبًا بمستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق إحالة 30 طبيبًا بمستشفى الإسماعيلية العام للتحقيق

اللواء يس طاهر، مُحافظ الإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر، مُحافظ الإسماعيلية، اليوم “الأحد”، قرارًا بإحالة 30 طبيبًا بمستشفى الإسماعيلية العام، إلى الشئون القانونية بالمحافظة، والنيابة الإدارية، وذلك لتغيبهم عن النوبتجية، أمس “السبت”.

وكان “طاهر”، قد وجهه إدارة التفتيش مكتب المتابعة بالمحافظة، بشكلٍ مفاجئ على مستشفى الإسماعيلية العام،  مساء أمس، لمتابعة سير وانتظام العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، وتبين تغيب 30 طبيبًا وعلى الفور، تم إحالتهم إلى الشئون القانونية بالمحافظة، وإلى النيابة الإدارية، لإجراء التحقيقات معهم لاكتشاف تغيبهم عن النوبتجية الخاصة بهم.

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